СБУ ліквідувала банду, яку контролював «злодій у законі»



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Фото: пресцентр СБУ

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи вилучено вогнепальну й холодну зброю, яку зловмисники, ймовірно, застосовували під час злочинної діяльності

У Львівській області співробітники Служби безпеки України затримали учасників організованого угруповання, підозрюваних у причетності до низки резонансних злочинів у різних регіонах країни та за кордоном, повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними слідства, до угруповання входять судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини представники місцевого криміналітету. Діяльність організації координує один із відомих в Україні «злодіїв у законі». Учасники угруповання також мають тісні зв'язки з транснаціональними злочинними групами», - зазначено в повідомленні.

Так, правоохоронці отримали інформацію, що бізнесмен однієї з європейських країн підшуковує виконавців для розправи над колишнім бізнес-партнером, громадянином України, за нібито неповернений борг.

«За версією слідства, через зв'язки в кримінальних колах своєї країни іноземець вийшов на організоване угруповання із Львівської області й замовив «вибити» з екс-компаньйона $10 тис. Український підприємець звернувся до СБУ», - додали у відомстві.

Зазначається, що двох активних учасників угруповання правоохоронці затримали в Дрогобичі відповідно до ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання від комерсанта $2 тис. - другої частини неіснуючого боргу.

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи вилучено вогнепальну й холодну зброю, яку зловмисники, ймовірно, застосовували під час злочинної діяльності.

Крім того, правоохоронці виявили велику кількість свідоцтв про смерть, документи сторонніх осіб на нерухомість, боргові розписки, а також чорнові записи щодо махінацій із незаконним видобутком бурштину.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Наразі перевіряється причетність групи до скоєння низки злочинів, зокрема вимагань, розбійних нападів, викрадень людей і вбивств на замовлення в інших регіонах України, а також за межами країни.