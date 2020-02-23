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    В мережі оприлюднили відео «роботи» зухвалого шахрая в Києві

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    <span>Старі схеми із &laquo;заговорюванням зубів&raquo; та &laquo;підломів&raquo; коштів під час отримання здачі</span> - В мережі оприлюднили відео «роботи» зухвалого шахрая в Києві
    Старі схеми із «заговорюванням зубів» та «підломів» коштів під час отримання здачі
    Скріншот з відео

    Продавець помітила дії зловмисника і не дозволила себе ошукати

    У мережі показали відео роботи зухвалого шахрая, який ошукує жерв в Києві.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Чоловік нібито розмовляє з потенційною жертвою, а в цей час проводить маніпуляції з грошима: свої забирає плюс, за допомогою нібито здачі, бере ще й чужі.

    На відео видно що пильна дівчина помітила дії зловмисника і не дозволила взяти зайве, що його розлютило. Чоловік почав сперечатися з дівчиною і задкує до виходу, але вона не розгубилася і наздогнала його, щоб повернути гроші закладу, в якому працює.

    Нагадаємо, громадян попереджають про зухвале шахрайство, яке набирає обертів на Київщині.

    Як повідомлялося, поліція попереджає мешканців Київщини про інтернет-шахраїв.

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