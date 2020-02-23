В мережі оприлюднили відео «роботи» зухвалого шахрая в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Старі схеми із «заговорюванням зубів» та «підломів» коштів під час отримання здачі Скріншот з відео

Продавець помітила дії зловмисника і не дозволила себе ошукати

У мережі показали відео роботи зухвалого шахрая, який ошукує жерв в Києві.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Чоловік нібито розмовляє з потенційною жертвою, а в цей час проводить маніпуляції з грошима: свої забирає плюс, за допомогою нібито здачі, бере ще й чужі.

На відео видно що пильна дівчина помітила дії зловмисника і не дозволила взяти зайве, що його розлютило. Чоловік почав сперечатися з дівчиною і задкує до виходу, але вона не розгубилася і наздогнала його, щоб повернути гроші закладу, в якому працює.

Нагадаємо, громадян попереджають про зухвале шахрайство, яке набирає обертів на Київщині.

Як повідомлялося, поліція попереджає мешканців Київщини про інтернет-шахраїв.

Читайте також: