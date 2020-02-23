В мережі оприлюднили відео «роботи» зухвалого шахрая в Києві
Старі схеми із «заговорюванням зубів» та «підломів» коштів під час отримання здачі
Скріншот з відео
Продавець помітила дії зловмисника і не дозволила себе ошукати
У мережі показали відео роботи зухвалого шахрая, який ошукує жерв в Києві.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Чоловік нібито розмовляє з потенційною жертвою, а в цей час проводить маніпуляції з грошима: свої забирає плюс, за допомогою нібито здачі, бере ще й чужі.
На відео видно що пильна дівчина помітила дії зловмисника і не дозволила взяти зайве, що його розлютило. Чоловік почав сперечатися з дівчиною і задкує до виходу, але вона не розгубилася і наздогнала його, щоб повернути гроші закладу, в якому працює.
Нагадаємо, громадян попереджають про зухвале шахрайство, яке набирає обертів на Київщині.
Як повідомлялося, поліція попереджає мешканців Київщини про інтернет-шахраїв.
Читайте також: