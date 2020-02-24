  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі прогримів вибух у банку в Києві (фото, відео)

    • Розсилка
    В результаті вибуху приміщення банку серйозно пошкоджене - Вночі прогримів вибух у банку в Києві (фото, відео)
    В результаті вибуху приміщення банку серйозно пошкоджене
    Фото: Інформатор

    Метою злочинців був банкомат

    У ніч на понеділок, 24 лютого, на проспекті Володимира Маяковського, 26 у Києві прогримів вибух. Це сталося у відділенні Таскомбанку. Попередньо, метою злочинців був банкомат.

    Вибух стався близько 1:55, але виклик на лінію «102» надійшов близько 3:20. Про це повідомляє Інформатор.

    Жителі сусідніх будинків розповіли, що чули гучний хлопок, але де саме він стався - не було зрозуміло. Лише через півтори години з'ясувалося, що епіцентр вибуху знаходиться в відділенні Таскомбанку.

    Від вибуху будівля отримала серйозні пошкодження, але банкомат, який і був метою зловмисників, залишився цілий. Ніхто не постраждав.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Вночі прогримів вибух у банку в Києві (фото, відео)
    Вночі прогримів вибух у банку в Києві (фото, відео)
    Вночі прогримів вибух у банку в Києві (фото, відео)
    Вночі прогримів вибух у банку в Києві (фото, відео)
    Вночі прогримів вибух у банку в Києві (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

    Нагадаємо, у ніч на 9 січня 2020 року стався вибух у відділенні Ощадбанку на Троєщині.

    На вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч на 30 листопада 2019 року двоє чоловіків підірвали відділення Ощадбанку.

    1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.

    Національна поліція України вибух Київ кримінал банки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ