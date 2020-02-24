Вночі прогримів вибух у банку в Києві (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті вибуху приміщення банку серйозно пошкоджене Фото: Інформатор

Метою злочинців був банкомат

У ніч на понеділок, 24 лютого, на проспекті Володимира Маяковського, 26 у Києві прогримів вибух. Це сталося у відділенні Таскомбанку. Попередньо, метою злочинців був банкомат.

Вибух стався близько 1:55, але виклик на лінію «102» надійшов близько 3:20. Про це повідомляє Інформатор.

Жителі сусідніх будинків розповіли, що чули гучний хлопок, але де саме він стався - не було зрозуміло. Лише через півтори години з'ясувалося, що епіцентр вибуху знаходиться в відділенні Таскомбанку.

Від вибуху будівля отримала серйозні пошкодження, але банкомат, який і був метою зловмисників, залишився цілий. Ніхто не постраждав.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня 2020 року стався вибух у відділенні Ощадбанку на Троєщині.

На вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч на 30 листопада 2019 року двоє чоловіків підірвали відділення Ощадбанку.

1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.