СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу Луцький військовий аеродром

Зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому

СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «ОВАЛ» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.

СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.

Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний ракетами, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури. Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ. Посібнику окупантів повідомлено про підозру за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення.