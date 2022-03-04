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    Франківські газовики та волонтери виготовляють протитанкові «їжаки» (фото)

    З імпровізованого конвеєра сходять також буржуйки зі стальної профільної туби та ящики для реманенту - Франківські газовики та волонтери виготовляють протитанкові «їжаки» (фото)
    З імпровізованого конвеєра сходять також буржуйки зі стальної профільної туби та ящики для реманенту
    фото: АТ «Івано-Франківськгаз» /Facebook

    Місцеві волонтери також долучаються до такої діяльності

    Працівники «Івано-Франківськгазу» долучаються до зміцнення обороноздатності країни. Про це повідомили на сторінці Івано-Франківськгазу у Facebook.

    Пів сотні газовиків активно застосовують свої вміння та навички для виготовлення пластин для бронежилетів, а також іншого приладдя для забезпечення наших ЗСУ.

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    Франківські газовики та волонтери виготовляють протитанкові «їжаки» (фото)
    Франківські газовики та волонтери виготовляють протитанкові «їжаки» (фото)
    Франківські газовики та волонтери виготовляють протитанкові «їжаки» (фото)
    Франківські газовики та волонтери виготовляють протитанкові «їжаки» (фото)
    фото: Суспільне Карпати

    Протягом тижня зварники та слюсарі компанії виготовляють протитанкові «їжаки». З імпровізованого конвеєра сходять також буржуйки зі стальної профільної туби та ящики для реманенту.

    Варто сказати й про те, що волонтери також долучаються до такої діяльності. Метал для роботи отримують від містян та місцевих підприємств.

    Нагадаємо, Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів у Білорусі.

    Додамо, що лише за 2 березня в Україну було ввезено 1 764 тонн гуманітарного вантажу з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

    Раніше йшлося про те, що низка країн Європейського Союзу спростила проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну.

    Теги: Росія окупанти війна Івано-Франківщина Україна
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    Франківські газовики та волонтери виготовляють протитанкові «їжаки» (фото)