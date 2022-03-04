Франківські газовики та волонтери виготовляють протитанкові «їжаки» (фото)

З імпровізованого конвеєра сходять також буржуйки зі стальної профільної туби та ящики для реманенту

З імпровізованого конвеєра сходять також буржуйки зі стальної профільної туби та ящики для реманенту

Місцеві волонтери також долучаються до такої діяльності

Працівники «Івано-Франківськгазу» долучаються до зміцнення обороноздатності країни. Про це повідомили на сторінці Івано-Франківськгазу у Facebook.

Пів сотні газовиків активно застосовують свої вміння та навички для виготовлення пластин для бронежилетів, а також іншого приладдя для забезпечення наших ЗСУ.

Протягом тижня зварники та слюсарі компанії виготовляють протитанкові «їжаки». З імпровізованого конвеєра сходять також буржуйки зі стальної профільної туби та ящики для реманенту.

Варто сказати й про те, що волонтери також долучаються до такої діяльності. Метал для роботи отримують від містян та місцевих підприємств.

Нагадаємо, Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів у Білорусі.

Додамо, що лише за 2 березня в Україну було ввезено 1 764 тонн гуманітарного вантажу з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Раніше йшлося про те, що низка країн Європейського Союзу спростила проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну.