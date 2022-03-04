Військові на Донеччині витягли з болота двох окупантів

Завданням окупантів було виявлення блокпостів та пунктів дислокації Збройних сил України в Донецькій області

Завданням окупантів було виявлення блокпостів та пунктів дислокації Збройних сил України в Донецькій області

Прийшли вбивати українців та застрягли у болоті – затримано ще двох російських окупантів

У Донецькій області затримали двох загарбників із путінської армії. Вони належать до другого мотострілецького батальйону 70 гвардійського мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації. Окупанти застрягли в болоті під час виконання свого «завдання», пише пресслужба Донецької обласної прокуратури.

«За даними слідства, 24 лютого 2022 року командир та механік-водій БМП-3 армії країни-агресора віком 36 та 29 років, на виконання злочинного наказу командування РФ, вирушили з Сімферопольського району АР Крим на територію, підконтрольну Україні», – пише пресслужба.

Окупанти отримали завдання виявляти блокпости й пункти дислокації військових України для продовження агресії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу.

Раніше МВС оприлюднив список полонених армії Путіна. У списку 96 осіб і це лише перша частина.

Президент Володимир Зеленський закликав російських матерів приїздити до Києва забирати своїх синів.

СБУ повідомляє, що наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон.

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