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    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)

    Весь цивілізований світ уже знає напевно, що Путін&nbsp;&ndash; вбивця - Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Весь цивілізований світ уже знає напевно, що Путін – вбивця
    фото з соцмереж

    Війна Росії проти України зараз найбільш важлива тема на планеті

    Триває дев'ята доба повномасштабної війни Росії против України.

    Світ продовжує спостерігати за подіями, поступово усвідомлюючи, що наслідки цього протистояння матимуть значення для всього людства.

    Найбільші газети світу друкують на перших шпальтах фото з нашої війни і всіляко підтримують Україну.

    Британська The Sun вийшла із заголовком «Путін – бандит», Daily mail питає «Хто врятує світ від цього безумця», а Daily Mirror наводить цитату президента України Володимира Зеленського «Поговори зі мною», що є пропозицією путіну сісти за стіл переговорів.

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    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)
    фото з соцмереж

    Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

    Теги: ЗМІ війна Україна журналіст
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    Україна на перших шпальтах видань світу (фото)