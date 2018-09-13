СБУ: заява замовника «вбивства» Бабченка є повною маячнею



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Фігурант справи Бабченка В'ячеслав Пивоварник

За інформацією СБУ, зараз Пивоварник перебуває на території Росії

У Службі безпеки України наголосили, що заява у відеозверненні В’ячеслава Пивоварника, якого служба називає замовником замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, «від початку і до кінця є повною маячнею».

Про це в ефірі програми «Нині вже» на Громадському повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Нагадаємо, людина, яка називає себе Пивоварником, заявила, що організація замаху на Бабченка була «елементом спецоперації СБУ».

«По вмісту його виступу можемо сказати, що від початку до кінця — це повна маячня», — підкреслила речниця СБУ.

На запитання, чи на відео дійсно Пивоварник, Гітлянська відповіла, що ця людина схожа на нього, судячи з фотокарток, що вона бачила.

«Ви знаєте, я вам пропоную не розбирати по кісточках цей фейк, який, на моє власне переконання, сфабрикований від початку до кінця російськими спецслужбами, які таким чином намагаються хоч якось відмазатися, відбілитися від свого провалу. Це є спробою якось нівелювати той іміджевий удар, який нанесла служба по ФСБ, в черговий раз розкривши її злочинні наміри», — наголосила речниця СБУ.

Вона додала, що, за інформацією СБУ, зараз Пивоварник перебуває на території Росії.

«І з території РФ людина вільно розповідає, що вона агент СБУ. Вам не здається це дивним принаймні?», — сказала Гітлянська.

Раніше заяву Пивоварника спростувала прокуратура.

Ввечері 12 вересня на YouTube було оприлюднено відеозвернення чоловіка, який назвав себе В'ячеславом Пивоварником — фігурантом так званої «справи Бабченка».

На відео він розповів, що у 2010 році був завербований Службою безпеки, а організація замаху на журналіста Бабченка «була елементом спецоперації відомства». Він розповів, що за завданням СБУ проник у політичні та бізнесові кола Росії, а також мав завданням налагодити співпрацю з місцевими спецслужбами.

Зазначимо, 11 вересня Бабченко повідомив про те, що його електронну пошту, акаунти в Twitter і LiveJournal зламали.

Пізніше канал «Росія 24» випустив сюжет, у якому показана нібито переписка Бабченка із Службою безпеки України. Зокрема у цій «переписці» журналіст вимагає від СБУ 20 тисяч доларів за участь в інсценуванні вбивства.

1 вересня в СБУ повідомили Громадському, що підозрюваного в організації замаху на журналіста Бабченка — Бориса Германа —засудили до 4 років і 6 місяців в’язниці.

13 вересня ГПУ повідомила, що слідство у кримінальному провадженні щодо готування замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка завершено.