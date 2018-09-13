Генпрокуратура спростувала заяву «замовника» вбивства Бабченка про спецоперацію СБУ



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Фігурант справи Бабченка В'ячеслав Пивоварник

Слідство заявляє, що Пивоварник передавав з Росії Герману гроші та інформацію, які були необхідні для вчинення злочину

Генеральна прокуратура спростувала заяву чоловіка, який назвався В’ячеславом Пивоварником та повідомив, що організація замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка була «елементом спецоперації СБУ». Слідство називає Пивоварника замовником «вбивства» Бабченка.

У Генпрокуратурі слова Пивоварника назвали «черговим фейком з боку Росії».

«Указана інформація не відповідає дійсності, повністю спростовується зібраними органом досудового розслідування доказами і є черговим фейком, розповсюдженим спецслужбами Російської Федерації з метою спроби дискредитації правоохоронних органів України», — йдеться в повідомленні ГПУ.

Слідство заявляє, що Пивоварник з листопада 2017 року перебуваючи в Росії передавав організатору вбивства Борису Герману гроші та інформацію, які були необхідні для вчинення злочину.

Пивоварник наголошує, що уся підготовка до замаху на журналіста Бабченка, включно з пошуком замовників, лежить на СБУ, «аби показати російський слід та взяти під контроль журналістів». Правоохоронці ж заперечують. СБУ заявляла, що провела спецоперацію з імітації вбивства Бабченка, аби попередити реальний замах на нього.

Ввечері 12 вересня на YouTube було оприлюднено відеозвернення чоловіка, який назвав себе В'ячеславом Пивоварником — фігурантом так званої «справи Бабченка».

На відео він розповів, що у 2010 році був завербований Службою безпеки, а організація замаху на журналіста Бабченка «була елементом спецоперації відомства». Він розповів, що за завданням СБУ проник у політичні та бізнесові кола Росії, а також мав завданням налагодити співпрацю з місцевими спецслужбами.

Зазначимо, 11 вересня Бабченко повідомив про те, що його електронну пошту, акаунти в Twitter і LiveJournal зламали.

Пізніше канал «Росія 24» випустив сюжет, у якому показана нібито переписка Бабченка із Службою безпеки України. Зокрема у цій «переписці» журналіст вимагає від СБУ 20 тисяч доларів за участь в інсценуванні вбивства.

1 вересня в СБУ повідомили Громадському, що підозрюваного в організації замаху на журналіста Бабченка — Бориса Германа —засудили до 4 років і 6 місяців в’язниці.

13 вересня ГПУ повідомила, що слідство у кримінальному провадженні щодо готування замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка завершено.