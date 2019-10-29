  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У центрі Харкова обікрали магазин цивільної дружини Кернеса – ЗМІ

    • Розсилка
    <p>Цивільній дружині мера Харкова Оксані Гайсинській належить 31% акцій торгового центру, який вночі пограбували невідомі</p> - У центрі Харкова обікрали магазин цивільної дружини Кернеса – ЗМІ

    Цивільній дружині мера Харкова Оксані Гайсинській належить 31% акцій торгового центру, який вночі пограбували невідомі

    Злодії винесли з торгового центру «Комільфо» 12 золотих ланцюжків

    У Харкові з торгового центру «Комільфо», що належить цивільній дружині мера Геннадія Кернеса, злодії викрали 12 золотих ланцюжків.

    Про це повідомляє видання NewsRoom, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

    Зазначається, що до силовиків звернулася власниця магазину «Комільфо» та розповіла про те, що минулої ночі невідомі пошкодили грати і проникли в приміщення. З торгового центру винесли 12 золотих ланцюжків вагою 30 грамів. За даними силовиків, вкрадені прикраси знаходилися в коробці у сейфі.

    З місця події вилучили речові докази. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею 185 КК України ( «крадіжка»). Наразі встановлюють всі обставини події.

    Згідно з даними з відкритих джерел, однією із засновників торгового центру є цивільна дружина мера Харкова Оксана Гайсинська. Їй належить 31% акцій, які обійшлися жінці в 1,04 млн грн. Розмір статутного капіталу «Комільфо» становить 3,3 мільйона гривень.

    До слова, під Києвом невідомі обікрали дачний будинок, що належить чоловікові голови Верховного Суду Валентини Данішевської.

    Харків Національна поліція України кримінал Геннадій Кернес мер пограбування дружина магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ