Зеленський призначив новим губернатором Київщини бізнесмена із Харкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бізнесмен із Харкова Олексій Чернишов став главою Київської ОДА

Володимир Зеленський підтримав відставку Михайла Бно-Айріяна

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексій Чернишова головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Того ж дня Кабінет міністрів погодив призначення бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.

Чернишов - уродженець Харкова, є засновником інвестиційної компанії VI2 Partners, а також головою Наглядової ради бізнес-асоціації Український клуб нерухомості. Крім того, раніше Чернишова рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Читайте також