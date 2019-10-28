Зеленський призначив новим губернатором Київщини бізнесмена із Харкова
Володимир Зеленський підтримав відставку Михайла Бно-Айріяна
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексій Чернишова головою Київської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.
Того ж дня Кабінет міністрів погодив призначення бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.
Чернишов - уродженець Харкова, є засновником інвестиційної компанії VI2 Partners, а також головою Наглядової ради бізнес-асоціації Український клуб нерухомості. Крім того, раніше Чернишова рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.