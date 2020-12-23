СБУ зупинила зловмисника, який хотів вивезти з України унікальне видання «Кобзаря»

Наразі в Україні за офіційними даними залишилося лише вісім примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю

На аукціонах в Європі «Кобзар», виданий за життя Шевченка, може коштувати від $50 тисяч

Служба безпеки України попередила незаконне вивезення за кордон унікального прижиттєвого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка. Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що на аукціонах в Європі «Кобзар», виданий за життя Шевченка може коштувати від $50 тисяч.

«За попередніми даними слідства, нелегальне переправлення раритету запланував київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти історичну книгу через пункт пропуску «Ягодин». Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований від митного контролю збірник поетичних видань «Кобзар» Т.Г. Шевченка датований 1860 роком», ─ повідомили у СБУ.

Наразі в Україні за офіційними даними залишилося лише вісім примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни, інформують у пресслужбі.

«У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур. Вилучене раритетне видання та предмети старовини буде направлено на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України», ─ інформує СБУ.