Як виглядала площа Льва Толстого понад 100 років тому: кияни пропонують повернути стару назву

Фото старого міста викликало ностальгічні спогади у киян

У соцмережі з’явилася світлина площі Льва Толстого в Києві, зроблена у 1910-1915 роках. Фото оприлюднив Ігор Потабачний на сторінці «Старі фото Києва» у Facebook.

У той час площа називалась Караваєвська.

Потабачний зазначив, що на фото було вказано, що це 1920 роки. Але на його думку, фото зроблене трохи раніше, близько 1910-1915 рр.

У користувачів соцмережі це фото викликало ностальгічні спогади. Дехто згадав, що в минулому столітті там були Караваєвські бані.

У коментарі під дописом Олександр Мощич, професор кафедри дитячої оторинолярингології, аудіології і фоніатрії, директор міжнародної Школи класичної гомеопатії в Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика - НМАПО, нагадав, що площа носила ім'я славного киянина і професора медицини, хірурга професора Володимира Караваєва. «Дивно, що не повернули до цього часу ім'я патріота і гордість Києва і нашої медичної науки і практики - мецената професора-хірурга, першого декана медичного факультету Університету Св. Володимира (Національного університету ім. Т. Шевченка), людину-патріота, якого любили всі в Києві і на похорон зрізали, за переказами, всі квіти в місті на могилу Караваєва. Нічого проти Л.Толстого не маю, але історично справедливо повернути цій площі ім'я незаслужено забутого видатного киянина Караваєва!» - написав він.

Киянин Валерій Сніжко у відповідь зазначив, що «Караваєв був видатним вченим, але не сприймав соціалізм, майбутній більшовизм тощо, тому й перейменували площу».

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