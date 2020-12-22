Історик закликав українців не називати Різдво 25 грудня «католицьким» та пояснив, чому

З 15 православних церков, які входять у диптих Константинопольської православної церкви, 25 грудня Різдво Христове святкують дев’ять церков

Московські батюшки подають святкування 7 січня як протистояння «злим католикам», вказує історик

Історик і журналіст Павло Бондаренко в своєму блозі закликає українців перестати називайте Різдво, яке святкують 25 грудня «католицьким». Адже, за його словами, насправді ми повторюємо ні що інше, як пропаганду «руського міра».

«З 15 православних церков, які входять у диптих Константинопольської православної церкви (Вселенський патріархат) 25 грудня Різдво Христове святкують дев’ять церков: Константинопольська (крім Афону), Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська Православну церква Чеських земель і Словаччини, а також Православна церква в Америці», – нагадав історик.

Навіть у Росії до 1918 року Різдво святкували 25 грудня. На 7 січня воно припало після переходу на Григоріанський календар. Тобто держава стала жити за цим календарем, а Церква продовжувала існувати за «старим стилем», тобто Юліанським.

«До речі, у церковних календарях Російської православної церкви 1924-1929 років Різдво значиться під 25 грудня – навіть радянська влада намагалася перевести російське православне літочислення на Григоріанський календар, але та чинила впертий спротив. Зараз московські батюшки подають святкування 7 січня як протистояння «злим католикам». Але це брехня. Як бачимо – справа зовсім в іншому», – вказує Бондаренко.

Якщо брати увесь християнський світ, то за статистикою близько 97% християн святкують Різдво саме 25 грудня, додає історик.