Черги на кордоні. Українці масово повертаються з Євросоюзу на зимові свята

Найбільше пасажиропотік зріс в усіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею

Кілька днів пасажиропотік через український кордон становив майже 90 тисяч мандрівників

На кордоні України значно зріс пасажиропотік через трудових мігрантів, які повертаються з Євросоюзу на Різдво та Новий рік. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Останнім часом кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла. Кілька днів пасажиропотік за добу фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників», ─ вказали у відомстві.

Прикордонники додали, що, до прикладу, у листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу.

«Найбільше пасажиропотік зріс в усіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску у Закарпатській області», ─ відзначили прикордонники.

Зазначається, що торік у цей самий період, пасажиропотік складав майже 300 тисяч осіб за добу.

«Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період Різдвяно-новорічних свят і вихідних», ─ зауважили у відомстві.

У відомстві нагадали, що на сьогодні чотири сусідні з Україною країни, зокрема Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія через значне поширення Covid-19 внесені МОЗ України у «червону зону», а особи, які в’їжджають з «червоної зони» зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком «Вдома», з низкою виключень.

Нагадаємо, з початку року в Україні прикордонники затримали понад 900 нелегалів.

Як повідомлялося, українців все менше цікавить робота у Росії.