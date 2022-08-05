Головна Новини
search button user button menu button

СБУ завітала з обшуком до  Бродського 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Обшуки проводяться у Києві
Вікіпедія

Бізнесмен вважає, що його замовили 

Служба безпеки України проводить обшуки у бізнесмена Михайла Бродського. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Справа стосується незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017-2019 років. У справі фігурує бізнесмен та його син.

Обшуки проводяться у Києві: в ресторані «Калина», Річковому порту та у комерційного директора Бродського.

У коментарі журналістам Бродський зазначив що вважає справу «замовленням». 

«Моя позиція –що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?», – зауважив він.

СБУ поки ситуацію не коментувало. 

Як відомо, інформація про те, що будівля Київського річкового вокзалу належить компанії, що пов’язана з Бродським та народним депутатом Нестором Шуфричем, з’явилась у 2016 році. Тоді будівлю готували до реконструкції під ресторанну галерею та розважальний і туристичний центр.

Також бізнесмен та депутат були фігурантами скандалу довкола житлового комплексу Rybalsky. Журналісти виявили, що ділянка під ним була виділена для експлуатації й обслуговування майнового комплексу, а не для будівництва. У червні 2017 року Господарський суд Києва відмовився розривати договір оренди земельної ділянки під житловим компдексом та повертати її громаді, як того вимагала прокуратура.

Теги: СБУ Михайло Бродський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станіслав Медведенко стверджує, що звинувачення Михайла Бродського безпідставні
Дворазовий чемпіон НБА Медведенко: Бродський кричав, що я продаю дітей. Це дурість
13 березня, 2019, 14:42
Михайло Бродський
Михайло Бродський: МБК «Миколаїв» можуть зняти з чемпіонату
18 вересня, 2019, 13:37
Ігор Коломойський та Михайло Бродський зустрілися на матчі Суперліги
Бродський та Коломойський обговорили зміни в суддівстві баскетбольної Суперліги
20 сiчня, 2020, 10:38
Олександр Бродський сподівається одужати вже за день-два
Депутат Київради Бродський захворів на коронавірус
21 липня, 2020, 16:16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
11K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
10K
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
7711
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
7477
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
6923
Куди зникла колишня дружина Путіна? Нове розслідування (відео)

Новини

Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Сьогодні, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Сьогодні, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Сьогодні, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Сьогодні, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14
Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ 
Сьогодні, 10:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту