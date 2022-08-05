СБУ завітала з обшуком до  Бродського 

Бізнесмен вважає, що його замовили

Служба безпеки України проводить обшуки у бізнесмена Михайла Бродського. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Справа стосується незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017-2019 років. У справі фігурує бізнесмен та його син.

Обшуки проводяться у Києві: в ресторані «Калина», Річковому порту та у комерційного директора Бродського.

У коментарі журналістам Бродський зазначив що вважає справу «замовленням».

«Моя позиція –що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?», – зауважив він.

СБУ поки ситуацію не коментувало.

Як відомо, інформація про те, що будівля Київського річкового вокзалу належить компанії, що пов’язана з Бродським та народним депутатом Нестором Шуфричем, з’явилась у 2016 році. Тоді будівлю готували до реконструкції під ресторанну галерею та розважальний і туристичний центр.

Також бізнесмен та депутат були фігурантами скандалу довкола житлового комплексу Rybalsky. Журналісти виявили, що ділянка під ним була виділена для експлуатації й обслуговування майнового комплексу, а не для будівництва. У червні 2017 року Господарський суд Києва відмовився розривати договір оренди земельної ділянки під житловим компдексом та повертати її громаді, як того вимагала прокуратура.