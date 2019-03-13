Дворазовий чемпіон НБА Медведенко: Бродський кричав, що я продаю дітей. Це дурість баскетбол

Станіслав Медведенко стверджує, що звинувачення Михайла Бродського безпідставні Планета Баскетбол

Видатний баскетболіст розповів «Главкому», як його виключали зі складу виконкому Федерації баскетболу України

В українському баскетболі спалахнув гучний скандал. На вчорашньому засіданні виконавчого комітету Федерації баскетболу України з числа членів цієї організації виключили дворазового чемпіона Національної баскетбольної асоціації в складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслава Медведенка. Виключили зі скандалом і про його суть розпитуємо в самого Медведенка.

Все дуже просто: я єдина людина з числа членів виконкому, котра взагалі щось говорила і мала свою точку зору, - каже Станіслав. - Михайла (Бродського — авт.) це дуже сильно дратувало. Він вибудував вертикаль, яка підкорюється лише йому. В підсумку вийшло, що двоє членів виконкому не бажали за це голосувати, бо вважали претензії до мене маячнею. Інших Бродський або залякав, або щось пообіцяв. Залякав звільненнями, звісно, а обіцянки стосувалися якихось приватних преференцій.

Відправляючись на засідання виконкому, на 90 відсотків знав, яким буде рішення. Тому прийшов з юристом, щоб зафіксувати усі факти. Доходило до комізму: приватна охорона з посвідченнями СБУ, людей десять вздовж усього коридору стояла і не хотіла пропускати юриста і мою дружину. Поки я не викликав поліції, нас хвилин 20 до зали не впускали.

Дива не сталося: з порушенням усіх процедурних норм мене прибрали. Роблю висновок, що раз мені намагалися закрити рота, то щось я робив правильно. Зрештою, вчорашнє рішення навпаки розв’язує мені руки.

Ось цитата з сайту «Обозреватель», власником якого є нинішній президент Федерації баскетболу: «Підставою для винесення питання на голосування стали висловлювання Станіслава Медведенка на адресу ФБУ в пресі та соціальних мережах, які підривають авторитет та імідж Федерації баскетболу України, є неетичними і такими, що порушують статут ФБУ», – йдеться в заяві прес-служби Федерації. Раніше Станіслав говорив про низький рівень розвитку українського баскетболу. Він закликав молодих гравців покинути Україну заради гри за кордоном, де-факто виконуючи обов'язки агента. Медведенко неодноразово на виконкомі ФБУ спростовував, що займається агентською діяльністю, хоча за фактом є таким, на чому неодноразово наголошував у своїх інтерв'ю».

Найсмішніше, що спершу вони приклеювали до мене тавро агента, в якого немає ліцензії. Але ця спроба виявилася настільки невдалою, що про неї останнім часом не згадував взагалі ніхто. Потім мою «провину» перекваліфікували в «агентську діяльність». Що це за діяльність у моєму випадку, збагнути взагалі не можу. Річ у тім, що в мене є своя дитяча академія баскетболу. Зрозуміло, що після її закінчення я допомагаю гравцям працевлаштовуватися в різні клуби. Називати це «агентською діяльністю» - маразм із тієї простої причини, що пів виконкому займаються тим же. Бродський кричав, що я продаю дітей. Це дурість.

Коли я розвінчав міф про «агентську діяльність», причепилися до «висловлювань на адресу ФБУ в пресі та соціальних мережах, які підривають авторитет та імідж Федерації баскетболу України, є неетичними і такими, що порушують статут ФБУ».

Тут ситуація трохи інша. Як я міг мовчати, якщо пан президент ФБУ звинувачував мене, що очолюючи комісію атлетів, я жодного разу її не зібрав? Відповідь дав в онлайн-режимі: «Громадянине президенте, ми створили e-mail, куди надходили скарги від гравців. Були проведені первинні переговори з деякими директорами клубів Суперліги, щоб вони розраховувалися з гравцями, щоб не доводити справи до конфлікту». Набір документів я поклав секретарю ФБУ Володимиру Драбіковському на стіл. У підсумку всі ці документи кудись щезли, а комісію атлетів просто ліквідували. Щоб вона не муляла нікому очей і ніхто не носив туди скарг. Так, я про це говорив відкрито. А що мені було мовчати?

Ця війна розпочалася не сьогодні. Лист Михайла Бродського від 31.08.2018

Вважаєте, це була особиста ініціатива пана Бродського?

Так. Ми всі розуміємо, хто такий Михайло. Не дарма ж його люстрували. Просто всі ці принципи, за які його люстрували, він переніс у діяльність Федерації баскетболу України. Тепер у ФБУ в нас «рішалова» і «договірняки». І це стосується, звісно, не лише справи, пов’язаної зі мною. Пан Бродський розповідав, що пожалівся на мене в письмовій формі в ФІБА (Міжнародну федерацію баскетбольних асоціацій — авт.). Звичайно, я знайомий з багатьма представниками цієї організації. Тому зателефонував і запитав, чи поступали на мене якісь скарги від української Національної Федерації. Виявилося, що ні. Виходить, Михайло маніпулює людьми і просто їх шантажує. Мене Бродський спершу пробував залякати, а коли зрозумів, що це не допоможе, намагався шантажувати. В підсумку мене усунули в найпримітивніший спосіб.

Дуже важливо, що я проводив онлайн-трансляції всіх цих засідань, тобто робив їх відкритими. Люди мали змогу бачити, як рішення виносяться і приймаються. З власної волі, хоча пан Бродський обіцяв відкритість в своїй передвиборчій програмі.

Згідно з оприлюдненими нещодавно даними, баскетбол в Україні є найліпше фінансованим поміж усіх літніх видів спорту. То за умови, що особливих досягнень у наших баскетболістів немає. Виходить, «люстрований» Бродський має авторитет коридорах влади яка його «люструвала»?

Звичайно, доля заслуги Бродського у виділенні такої суми є. Втім, найперше треба відзначити роль колишнього керівника Федерації, олімпійського чемпіона Олександра Волкова, який є автором системи, під яку виділяються кошти. Олександр залишив свої напрацювання у спадок, хоча Бродський і звинувачує Волкова прямим текстом, що той зруйнував український баскетбол. Вважаю, що це просто неетично. Зрештою, якщо послідкуєте за манерою спілкування пана Бродського у соцмережах, то побачите, що етика — то, м’яко кажучи, не про нього. Він обзиває випадкових людей найобразливішими словами. І при цьому звинувачує в порушення етичних норм мене.

Як відомо, Михайло Юрійович таким став не сьогодні і навіть не вчора. Ви це мали розуміти, коли погоджувалися працювати в одній команді.

У тому й річ, що з власної волі я у Федерацію не йшов. Я взагалі там опинився випадково. У виконавчий комітет ФБУ мене з власної волі ввів президент Бродський. При цьому я не заробляв у Федерації грошей. Просто не можу сидіти як папугайчик і покірно підіймати руку за Михайлом під час кожного голосування. Я дискутував, опирався на світові практики. Тим паче, що я маю освіту зі спортивного менеджменту і організації змагань. Освіту не нашу, а закордонну, сертифіковану ФІБА.

Останнє запитання: раз ви прийшли на засідання виконкому з юристом, то ще збираєтеся поновитися у виконкомі?

Буду використовувати всі законні методи. Наша країна прагне, щоб панувало верховенство права. Раз мене усунули незаконно, то я це доведу. При цьому не тримаюся за це місце. Розумієте, у мене ні з ким конфліктів немає. Маю чудові стосунки з усіма тренерами. Просто Михайлові не подобається, що я публічно висловлююся про його промахи на посаді президента.

P.S. «Главком» готовий надати слово іншій стороні конфлікту.



