Сенат США одноголосно засудив дії Росії в Керченській протоці



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Американські законодавці закликали РФ негайно звільнити ув'язнених моряків

Сенат США одноголосно проголосував за резолюцію із засудженням дій Росії в Керченській протоці щодо кораблів українського флоту.

Про це повідомляє видання The Hill.

У документі міститься заклик до Москви негайно повернути захоплені кораблі Військово-Морських сил України «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які здійснювали перехід з Одеси (Чорне море) в Маріуполь (Азовське море), і звільнити ув'язнених моряків.

Крім того, висловлюється підтримка офіційному Києву і засуджуються будь-які військові дії Росії, які вона вживає для того, щоб в односторонньому порядку переписати міжнародні правила.

Незаконне будівництво Керченського мосту, що є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, паралельно з мілітаризацією Азовського моря, призвело до посилення контролю над військово-морським рухом в протоці. США очікують, що Росія припинить перевірки суден.

В документі наголошується, що Вашингтон не визнає незаконне приєднання Кримського півострова до Росії.

Резолюції Конгресу носять декларативний характер, однак служать сигналом для президента США до дій.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.