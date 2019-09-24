Сенцов готовий потиснути руку Путіну за кожного звільненого політв'язня



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Колишній політв’язень зауважив, що бореться з путінським режимом

Український режисер Олег Сенцов, звільнений під час вересневого обміну між Україною і Росією полоненими, готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради «визволення українських політв'язнів».

Про це 23 вересня він заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнена одна людина», - сказав Сенцов.

Також колишній політв’язень зауважив, що саме вважає «боротьбою з путінським режимом».

«Я не борюся з Росією – я борюся з путінським режимом. Це не одне й те саме, не потрібно ці речі плутати... Під боротьбою я розумію протидію путінському режиму, який хоче, як і раніше, поневолити Україну. Це припинення війни на Донбасі, повернення наших полонених, повернення Криму. Це речі, за які повинен боротися будь-який українець», – віідзначив Олег Сенцов.

До слова, у неділю Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер»

Також Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку українських політв’язнів.

Раніше Олег Сенцов поділився враженнями від серіалу «Чорнобиль», знятого американським телеканалом HBO.