Сенцов оцінив серіал «Чорнобиль»



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Український режисер Олег Сенцов

Незважаючи на помічені недоліки, українському режисерові серіал сподобався

Екс-бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов поділився враженнями від серіалу «Чорнобиль», знятого американським телеканалом HBO.

«Вчора виділив вечір і подивився, нарешті, серіал «Чорнобиль». Як і очікувалося, фільм дуже хороший і називати його серіалом якось не повертається язик, швидше багатосерійним фільмом. Вражає ступінь достовірності не тільки в художній та історичній реконструкції радянського побуту, але й ході думок і дій. Навіть обличчя у акторів усі якісь з того часу», — написав Сенцов у Фейсбуці.

Друге, що заслуговує уваги, на думку Сенцова, це манера зйомки серіалу, яка більше притаманна авторському кіно.

«Недоліки та неточності, звичайно, є, але це дрібниці, які не заважають головному — впливу на тебе цього фільму, який знятий правдиво і ретельно. І навіть попри головну невідповідність як для мене: сцену суду в останній серії, що більше нагадує американське, а не совкове правосуддя, кіно мені дуже сподобалося. Можливо, я виявився одним з останніх його глядачів, але точно вдячним», — підкреслив він.

Нагадаємо, міні-серіал від HBO «Чорнобиль» отримав 19 номінацій премії Emmy.