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    Сенцов презентував свою нову книгу

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    Презентація книги Олега Сенцова відбулася&nbsp;в рамках Львівського форуму видавців - Сенцов презентував свою нову книгу
    Презентація книги Олега Сенцова відбулася в рамках Львівського форуму видавців
    Фото: Олена Чернінька

    За словами автора, його твір присвячено особливостям життя у 90-х роках

    Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер», яку опублікувало «Видавництво Старого Лева».

    Презентація відбулася 22 вересня у Львівській національній філармонії в рамках Львівського форуму видавців, повідомляє Еспресо.TV.

    За словами автора, його твір присвячено особливостям життя у 90-х роках.

    Що ж стосується назви, то словом «маркетер» спершу називався той, хто професійно займається маркетингом.

    1993 року він приїхав до Сімферополя й вступив на навчання до місцевої філії Київського національного економічного університету (спеціальність – «маркетинг»).

    «Слова «маркетолог» тоді ніхто не знав», - зазначив Сенцов.

    До слова, у неділю Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку українських політв’язнів.

    Також Олег Сенцов поділився враженнями від серіалу «Чорнобиль», знятого американським телеканалом HBO.

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