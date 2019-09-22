Сенцов презентував свою нову книгу



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Презентація книги Олега Сенцова відбулася в рамках Львівського форуму видавців Фото: Олена Чернінька

За словами автора, його твір присвячено особливостям життя у 90-х роках

Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер», яку опублікувало «Видавництво Старого Лева».

Презентація відбулася 22 вересня у Львівській національній філармонії в рамках Львівського форуму видавців, повідомляє Еспресо.TV.

За словами автора, його твір присвячено особливостям життя у 90-х роках.

Що ж стосується назви, то словом «маркетер» спершу називався той, хто професійно займається маркетингом.

1993 року він приїхав до Сімферополя й вступив на навчання до місцевої філії Київського національного економічного університету (спеціальність – «маркетинг»).

«Слова «маркетолог» тоді ніхто не знав», - зазначив Сенцов.

До слова, у неділю Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку українських політв’язнів.

Також Олег Сенцов поділився враженнями від серіалу «Чорнобиль», знятого американським телеканалом HBO.