Сенцов написав сестрі, що «кінець близький»



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За словами Каплан, політв’язень каже, що він майже не встає

Український режисер Олег Сенцов, який з травня голодує в російській колонії, знаходиться в інформаційному вакуумі, йому не передають жодних листів.

Про це 8 серпня написала на своїй сторінці у Facebook його двоюрідна сестра Наталя Каплан.

«Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається», - повідомила Каплан.

За її словами, ЄСПЛ наполягає про переведення Сенцова до цивільної лікарні, причому ближче до місця прописки.

«Олег відмовився, каже, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв в реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж в тюремній», - зауважила Каплан.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

Тоді як в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

Сенцов 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, де повідомив, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».