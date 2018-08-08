«Я не хворію, а голодую, і не збираюся зупинятися»: Сенцов написав листа



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Олег Сенцов

За словами політв’язня, йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь

Режисер із Криму Олег Сенцов, який перебуває в ув’язненні в російській колонії, 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній.

Про це Зюбіна повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook, оприлюднивши лист політв’язня.

Сенцов пише, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».

«Тут (в Лабитнангі. – Ред.) нормально у плані медичних умов. І ніякі інші лікарі мене не вилікують, тому що я не хворію, а голодую, і не збираюся зупинятися. Слава Україні!» написав Сенцов.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

В свою чергу в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».