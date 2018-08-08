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    «Я не хворію, а голодую, і не збираюся зупинятися»: Сенцов написав листа

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    <span>Олег Сенцов&nbsp;</span> - «Я не хворію, а голодую, і не збираюся зупинятися»: Сенцов написав листа
    Олег Сенцов 

    За словами політв’язня, йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь

    Режисер із Криму Олег Сенцов, який перебуває в ув’язненні в російській колонії, 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній.

    Про це Зюбіна повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook, оприлюднивши лист політв’язня.

    Сенцов пише, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».

    «Тут (в Лабитнангі. – Ред.) нормально у плані медичних умов. І ніякі інші лікарі мене не вилікують, тому що я не хворію, а голодую, і не збираюся зупинятися. Слава Україні!» написав Сенцов.

    Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

    В свою чергу в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

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