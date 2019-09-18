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    Сенцов побував на виставі у київському театрі (фото)

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    Сенцов після вистави з групою акторів - Сенцов побував на виставі у київському театрі (фото)
    Сенцов після вистави з групою акторів
    Фото: Facebook Олега Сенцова

    Сенцов опублікував у соцмережі фото із акторкою Риммою Зюбіною та іншими акторами

    Колишній бранець Кремля Олег Сенцов у Києві відвідав виставу «Схід-Захід».

    Про це Сенцов 18 вересня написав на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото із акторкою Риммою Зюбіною та іншими акторами.

    «Вчора після спектаклю «Схід-Захід» з акторами театру «Актора». Спасибі їм за участь і співучасть», - прокоментував фото Сенцов.

    До слова, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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