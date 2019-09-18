Сенцов побував на виставі у київському театрі (фото)



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Сенцов після вистави з групою акторів Фото: Facebook Олега Сенцова

Сенцов опублікував у соцмережі фото із акторкою Риммою Зюбіною та іншими акторами

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов у Києві відвідав виставу «Схід-Захід».

Про це Сенцов 18 вересня написав на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото із акторкою Риммою Зюбіною та іншими акторами.

«Вчора після спектаклю «Схід-Захід» з акторами театру «Актора». Спасибі їм за участь і співучасть», - прокоментував фото Сенцов.

До слова, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.