Сенцов пояснив, за що він вдячний Путіну



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Олег Сенцов провів зустріч з ветеранами війни на Донбасі Фото: Сергій Моргунов / theБабель

Режисер упевнений, що Путін – єдиний ворог України

Звільнений бранець Кремля, режисер Олег Сенцов сказав, що ненавидить президента Росії Володимира Путіна, але при цьому вдячний йому за те, що Україна не стала такою, як Білорусь.

Про це він сказав на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі, передає theБабель.

«Путіну плювати на людей. Скільки їх — три людини, 300, три тисячі, хто вони — свої, чужі, — все одно. Це цинічна людина, для якої людське життя не має значення», - сказав Сенцов.

За його словами, Путіну важливо домовитися з Європою та Україною для зняття санкцій, а потім «знову нас пристебнути зашморгом». «Ось що він робить. У його сприйнятті, наші люди — це наше слабке місце», - сказав Сенцов.

Разом з цим режисер упевнений, що Путін – єдиний ворог України, але зазначає, що він об’єднав людей.

«Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об’єднав. Без цього ми б прогнивали, як Білорусь. Інших ворогів, крім Путіна, у нас немає. Підкорити нас хоче тільки він. Європа не введе сюди війська, і США в нас не стріляли «Градами», - сказав Сенцов.