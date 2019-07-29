Сербському снайперу Беричу повідомлено про підозру в участі у збройному формуванні «Самооборона Севастополя»



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Снайперу Деяну Беричу (прізвисько «Декі»)

Прокуратура здобула докази причетності громадянина Республіки Сербія до діяльності розвідгрупи «Північний вітер», яка входила до складу «Самооборони Севастополя»

Прокуратура заочно повідомила про підозру громадянину Сербії, снайперу Деяну Беричу (прізвисько «Декі») в участі у збройному формуванні «Самооборона Севастополя» і захопленні об'єктів української інфраструктури. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури АР Крим.

Зазначено, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення і діяльності на тимчасово окупованій території автономії не передбачених законом збройних формувань.

Розслідування веде Національна поліція.

Під час досудового розслідування зібрані докази причетності громадянина Сербії до участі в діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», у зв'язку з чим останньому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих формувань) Кримінального кодексу.

Встановлено, що протягом лютого-березня 2014 року серб, будучи розвідником розвідувальної групи «Північний вітер», яка входила до складу «Самооборони Севастополя», допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об'єктами півострова, лініями електропередачі та пунктами газопроводу поблизу Севастополя, а також здійснював так зване патрулювання міста.

Раніше серб Берич сам у ЗМІ неодноразово повідомляв, що брав участь у розвідроті російських військових «Північний вітер», причетної до захоплення Криму.

Також як снайпер він брав участь у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів.

Сербський бойовик «Декі»

Нещодавно Міністерство закордонних справ Росії акредитувало Берича в РФ як журналіста.

З грудня 2018 року сам Беріч позиціонує себе як нібито журналіст одного маловідомого російського інтернет-видання, перебуваючи при цьому на офіційних брифінгах МЗС РФ та діючи в інтересах російської пропаганди.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що у Сербії засуджено кількох найманців, які воювали на Донбасі на боці Росії, і ведеться робота з виявлення усіх причетних.