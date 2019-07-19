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    На Донбасі загинув 28-річний боєць з Хмельницького

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    У Богдана Бігуса&nbsp;залишилися мама, дружина і двоє маленьких дітей - На Донбасі загинув 28-річний боєць з Хмельницького
    У Богдана Бігуса залишилися мама, дружина і двоє маленьких дітей

    Богдан Бігус і його товариш натрапили на розтяжку, коли вже поверталися з бойового завдання

    У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець з Хмельницького, снайпер Богдан Бігус. Про це повідомила пресслужба Хмельницької міської ради в п'ятницю, 19 липня.

    Зазначається, що 28-річний Бігус служив у 9-му окремому полку спеціального призначення ЗСУ.

    За даними місцевого видання «Всім», військовий загинув, коли вже повертався з бойового завдання зі своїм товаришем. У цей момент він наткнувся на розтяжку і загинув від осколкових поранень. Товариша Бігуса госпіталізували.

    У загиблого залишилися мама, дружина і двоє маленьких дітей.

    У міськраді додали, що з Богданом Бігусом попрощаються 21 липня о 12:00 на майдані Незалежності.

    Раніше повідомлялося, що один український військовослужбовець загинув унаслідок підриву та ще двоє дістали поранення унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 18 липня.

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