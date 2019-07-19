На Донбасі загинув 28-річний боєць з Хмельницького



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У Богдана Бігуса залишилися мама, дружина і двоє маленьких дітей

Богдан Бігус і його товариш натрапили на розтяжку, коли вже поверталися з бойового завдання

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець з Хмельницького, снайпер Богдан Бігус. Про це повідомила пресслужба Хмельницької міської ради в п'ятницю, 19 липня.

Зазначається, що 28-річний Бігус служив у 9-му окремому полку спеціального призначення ЗСУ.

За даними місцевого видання «Всім», військовий загинув, коли вже повертався з бойового завдання зі своїм товаришем. У цей момент він наткнувся на розтяжку і загинув від осколкових поранень. Товариша Бігуса госпіталізували.

У загиблого залишилися мама, дружина і двоє маленьких дітей.

У міськраді додали, що з Богданом Бігусом попрощаються 21 липня о 12:00 на майдані Незалежності.

Раніше повідомлялося, що один український військовослужбовець загинув унаслідок підриву та ще двоє дістали поранення унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 18 липня.