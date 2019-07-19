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    Снайпер бойовиків вбив двох українських військових на Донбасі

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    Снайпер бойовиків вбив двох українських військових на Донбасі

    Вогонь відкрили під час обладнання бліндажу

    У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 19 липня під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу, від вогню снайпера бойовиків загинули двоє українських військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

    Про це повідомляє прес-центру штабу ООС на сторінці у Facebook.

    «Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер. Інший військовослужбовець, отримав кульове поранення в бік та руку, намагаючись врятувати бойового побратима, та винести його на ношах із зони обстрілу. Від ураження кулею він загинув на місці», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, один український військовослужбовець загинув унаслідок підриву та ще двоє дістали поранення унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 18 липня.

    Facebook снайпер
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