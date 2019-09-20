Серфер робив селфі і випадково зняв падіння метеора: відео



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Скріншот з відео

Метеор летів по небу всього кілька секунд

Кайтсерфер з німецького міста Бремерхафен випадково зняв на відео падіння метеора. Відповідні кадри опублікувала газета Daily Mirror.

12 вересня Доріан Сі (Dorian Cie) займався кайтінгом у Північному морі. На записі чоловік тримається лівою рукою за планку кайта і щось розповідає на камеру. У цей момент у небі за його спиною пролітає метеор.

Незвичайним відео зацікавилося Американське метеорне товариство. Вони розмістили кадри на офіційному сайті і підкреслили, що запис вийшов унікальний. За їх словами, метеор летить по небу всього кілька секунд.

Експерти уточнили, що він падав з південного сходу на північний захід і приземлився у південній частині Данії.