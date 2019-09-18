Сервери Судової адміністрації використовували для роботи інтернет-магазинів та майнінгу, - Труба



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Двом особам повідомлено про підозру

Слідчі Київського теріторіального управління Державного бюро розслідувань сьогодні, 18 вересня, повідомили про підозру двом працівникам держпідприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації (ДСА), які налагодили роботу цілої майнінгової ферми і декількох інтернет-магазинів на серверах та обладнанні ДСА. Ці факти підтверджені експертним висновком. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба.

Під час огляду дата-центру «Інформаційних судових систем» ДСА було встановлено наявність шкідливого програмного забезпечення, а також факт незаконного використання потужностей та електроенергії Державної судової адміністрації.

Сума завданих збитків встановлюється.

Досудове розслідування триває.

«Цифролізація – це, безумовно, тренд і ми тільки його вітаємо. Та сучасні технології мають застосовуватися законно і на користь державі, а не навпаки», наголосив Труба.

Як повідомлялось, у підслідності Державного бюро розслідувань перебуває майже 25 тис. кримінальних проваджень.