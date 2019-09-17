Державне бюро розслідувань допитало п'ятьох звільнених із полону моряків



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Флюстративне фото: dumskaya.net

Роман Труба: Нас цікавлять тільки обставини виходу з порту в Одесі та шлях, який вони пройшли до Керченської протоки

Державне бюро розслідувань допитало п'ятьох звільнених із полону моряків. Про це директор бюро Роман Труба повідомив журналістам.

«Нас цікавлять тільки обставини виходу з порту в Одесі та шлях, який вони пройшли до Керченської протоки. Якщо я не помиляюся, то було допитано п'ятьох моряків», - сказав він.

Труба зазначив, що бюро консультується з лікарями про можливість допиту звільнених моряків.

Правоохоронець зазначив, що колишнього президента Петра Порошенка не допитували в рамках цього провадження.

Зазначимо, 13 вересня ДБР розпочало допитувати 24 українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Як повідомлялось, усі звільнені моряки мають намір продовжити службу в національному флоті. Про це заявив старший матрос Військово-морських сил України Андрій Оприско, звільнений із російського полону.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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