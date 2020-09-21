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    Шахрай намагався видати себе за співробітника податкової та вкрасти товарів на 961 грн

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    ДФС просить&nbsp;<span>використовувати в своїх публікаціях лише перевірену інформацію</span> - Шахрай намагався видати себе за співробітника податкової та вкрасти товарів на 961 грн
    ДФС просить використовувати в своїх публікаціях лише перевірену інформацію

    Інцидент з крадіжкою розслідується поліцією

    Як стало відомо в суботу, 19 вересня, був затримань за крадіжку інтим-товарів на суму 961 гривня чоловік. Протягом останніх семи років він не був і сьогодні не є зазначеним співробітником податкової поліції. Про це заявила Державна фіскальна служба, зреагувавши на поширювану в ЗМІ неправдиву інформацію.

    «Зазначений у множинних публікаціях громадянин Мариноха Василь Васильович, не є і не був, протягом останніх 7 років, співробітником податкової міліції», – прокоментували в соцмережах інцидент у ДФС. Відомство звернулося до представників ЗМІ з проханням використовувати у своїх публікаціях тільки перевірену інформацію.

    Інцидент з крадіжкою розслідується поліцією.

    Нагадаємо, що СБУ викрила потужні російські «ботоферми» у Києві та Запоріжжі.

    ЗМІ фіскальна служба гривня чоловік
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