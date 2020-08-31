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    Столичний бізнесмен приховав від податкової 16 млн грн свого прибутку

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    Приватному підприємцю повідомлено про підозру у несплаті податків - Столичний бізнесмен приховав від податкової 16 млн грн свого прибутку
    Приватному підприємцю повідомлено про підозру у несплаті податків
    Фото ілюстративне

    Підприємець умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5,5 млн грн

    Слідчими Головного управління Державної фіскальної служби у Києві завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах приватним підприємцем.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець, який зареєстрований та перебуває на обліку у столичній податковій інспекції, отримавши прибутки у розмірі понад 16 млн грн, умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

    У ході досудового розслідування вказаному приватному підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України.

    На теперішній час стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

    Як повідомлялося, керівник столичного підприємства у період з 2017 по 2019 роки умисно ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Завдані збитки склали 7,5 млн гривень.

    ДФС прокуратура Київ кримінал податки розслідування
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