Столичний бізнесмен приховав від податкової 16 млн грн свого прибутку



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Приватному підприємцю повідомлено про підозру у несплаті податків Фото ілюстративне

Підприємець умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5,5 млн грн

Слідчими Головного управління Державної фіскальної служби у Києві завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах приватним підприємцем.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець, який зареєстрований та перебуває на обліку у столичній податковій інспекції, отримавши прибутки у розмірі понад 16 млн грн, умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування вказаному приватному підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України.

На теперішній час стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Як повідомлялося, керівник столичного підприємства у період з 2017 по 2019 роки умисно ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Завдані збитки склали 7,5 млн гривень.