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    Економіка та фінанси

    Замість податкової міліції в Україні з’явиться нове Бюро

    • Розсилка
    Бюро буде розслідувати злочини у сфері публічних фінансів - Замість податкової міліції в Україні з’явиться нове Бюро
    Бюро буде розслідувати злочини у сфері публічних фінансів

    Директор Бюро буде підзвітний Верховній Раді та президентові, який його і призначатиме

    Верховна Рада зробила крок до створення Бюро економічної безпеки, яке має замінити податкову міліцію. Нардепи схвалили за основу у першому читанні законопроєкт №3087-д.

    Закон пропонує розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідацію податкової міліції, оптимізацію структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, і, власне, створення Бюро економічної безпеки. 

    Бюро буде мати статус правоохоронного органу, а його директора призначатиме президент за поданням конкурсної комісії, що подає на розгляд главі держави три найкращі кандидатури. Директор БЕБ буде підзвітний Верховній Раді та президентові. 

    Отже, основні положення законопроєкту полягають в наступному:

    • директор призначається президентом України за поданням конкурсної комісії. До конкурсної комісії входять: 3 особи від Президента України, три особи від Верховної Ради України та три особи від Кабінету Міністрів України. Конкурсна комісія подає три найкращі кандидатури на призначення президенту України;

    • директор підзвітний Верховній Раді України та президенту України про діяльність Бюро. Президент України має право проводити незалежну оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро;

    • розширено повноваження Бюро з питань аналітичної діяльності;

    • кількість працюючих в Бюро економічної безпеки України складає не більше 4000;

    • працівники Бюро – це особи, які мають спеціальне звання, державні службовці, а також співробітники за трудовим договором;

    • посадовий оклад осіб, які мають спеціальне звання не може бути менше ніж 20 прожиткових мінімумів;

    • доповнено статтею про військові звання;

    • керівник підрозділу внутрішнього контролю підпорядковується та призначаються Директором, за поданням конкурсної Комісії, сформованої в порядку передбаченому статтею 13 проекту (конкурсна Комісія, що обирає кандидатів на посаду Директора).

    Закон вступає в силу на наступний день, крім змін до інших законів. Бюро розпочинає свою діяльність з моменту укомплектування штату 30%. (1200 осіб). Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження, які перебувають в іншому органі досудового розслідування та підслідні Бюро, вирішуються відповідним прокурором. Протягом місяця з моменту створення Бюро працівники податкової міліції повідомляються про звільнення.


     

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