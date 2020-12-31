«Шахтар» живе мрією грати на «Донбас Арені» – Ахметов

У 2020 році футболістам дуже бракувало глядачів на трибунах стадіонів

Команда «Шахтаря» мріє грати на «Донбас Арені» при заповнених трибунах. Про це заявив президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов у новорічному привітанні футболістам і вболівальникам, пише РБК-Україна.

«Шахтар» зробив усе, щоби цього року якомога частіше радувати своїх уболівальників красивою грою та гарними результатами. Ми знову стали чемпіонами України – у четвертий раз поспіль і з рекордним відривом. Команда чудово виступила на європейській арені: здолала великий шлях і дійшла до півфіналу Ліги Європи, а восени дуже гідно виступила в найсильнішій групі Ліги чемпіонів, двічі обігравши мадридський «Реал» і залишивши позаду «Інтер», – зазначається в привітанні.

Проте у 2020 році футболістам дуже бракувало глядачів на трибунах стадіонів, а вболівальникам – можливості бути присутніми на футбольних матчах, вважає Ахметов.

«Сьогодні ми всі сподіваємося тільки на одне – що наступного року глядачі повернуться на стадіони, наповнять футбол своєю енергією, й арени віднайдуть своє серце та свою душу», – наголошується в привітанні.

За словами президента ФК «Шахтар», команда живе мрією знову грати у футбол у рідному Донецьку на «Донбас Арені».

«Наша команда, наші молоді гравці, серед яких чимало вихованців клубної Академії, гратимуть зі мрією вийти на переповнену «Донбас Арену» в рідному Донецьку та подарувати нашим відданим уболівальникам довгоочікуване свято великого футболу! Ми живемо цією мрією, ми граємо та перемагаємо заради неї», – зазначається в привітанні.