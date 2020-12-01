«Шахтар» впевнено переміг у Києві «Реал» у Лізі чемпіонів (відео)

Сенсацію «гірники» створили з допомогою голів Дентіньо і Манора Соломона

«Шахтар» вдруге у поточному розіграші Ліги чемпіонів переміг мадридський «Реал».

У Києві, на НСК «Олімпійський», донеччани перемогли 2:0.

Визначальним у цій зустрічі став гол старожила команди Дентіньо на 57-й хвилині.

Відкривши рахунок, донеччани змусили опонентів відкриватися і на 82-й хвилині піймали мадридців на контратаці. Остаточний підсумок встановив Манор Соломон – 2:0.

Таким чином, «Шахтар» наздогнав «Реал» у турнірній таблиці. В обох команд по сім очок, але за рахунок перемог в очних зустрічах донеччани вийшли на друге місце. На першому залишилася менхенґладбахська «Боруссія», яка свій матч проти міланського «Інтера» починає в ці хвилини. У німецького клубу вісім очок, в італійців – два.