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    «Шахтар» не програв у Мілані, але припинив виступи в Лізі чемпіонів

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    &laquo;Шахтар&raquo; встояв у протистоянні з&nbsp;&laquo;Інтером&raquo;. Але цього виявилося замало - «Шахтар» не програв у Мілані, але припинив виступи в Лізі чемпіонів
    «Шахтар» встояв у протистоянні з «Інтером». Але цього виявилося замало
    Світолина - Soccerstand

    Донецький клуб мав грати на перемогу

    Донецький «Шахтар» не зміг пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зігравши у Мілані внічию 0:0 з «Інтером», «гірники» посіли в групі третє місце і навесні виступатимуть у Лізі Європи.  

    «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 0:0

    «Інтер»: Самір Хандановіч (к) – Шкріняр, Де Врей, Бастоні (Даніло Д'Амброзіо, 85) – Ашраф Гакімі (Дарміан, 85), Ніколо Барелла, Марсело Брозовіч, Ґальярдіні (Алексіс Санчес, 76), Ешлі Янґ (Іван Перішіч, 69) – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (Крістіан Еріксен, 85). Тренер – Антоніо Конте

    «Шахтар»: Трубін – Додо, Валерій Бондар, Вітао (Хочолава, 36), Микола Матвієнко – Віктор Коваленко, Тарас Степаненко (к), Майкон – Тете (Манор Соломон, 65), Марлос (Алан Патрік, 64), Тайсон (Дентіньо, 86). Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Славко Вінчіч – Томаш Кланчнік, Андраж Ковачіч (усі – Словенія)

    Попередження: Ґальярдіні (30), Ашраф Гакімі (39), Брозовіч (61) – Вітао (29), Луїш Каштру (90+3), Трубін (90+7)

    9 грудня. Мілан. Стадіон «Джузеппе Меацца». Без глядачів

    Передматчеві розклади були такими, що нічия при неперемозі «Реала» у матчі з «Боруссією» «Шахтар» влаштовувала. Натомість «Інтер» змушений був грати лише на перемогу і сподіватися на поразку ґладбахців у Мадриді. Це й зумовило той факт, що з перших хвилин міланці грали першим номером, а «гірники» зосередилися на контратаках. Контрвипади гостей час від часу почали проходити лише у другому таймі. Але й перевагу «Інтера» критичною назвати було складно. Забійних моментів господарі по суті й не мали, а тому нульова нічия виглядала справедливим підсумком.

    Інша річ, що результат матчу не влаштував вочевидь жодну з команд. Бо в паралельному матчі «Реал» завдяки дублеві Каріма Бенземи виграв 2:0 і попри дві поразки від «Шахтаря» набрав десять очок і посів перше місце. «Боруссія» та «Шахтар» набрали по вісім очок, але оскільки обидві очних зустрічі ґладбахцям донеччани програли з загальним рахунком 0:10, у Лізі чемпіонів залишився німецький клуб. А «Шахтар» навесні гратиме разом із київським «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи.

    «Інтер» з шістьма очками єврокубкову кампанію-2020/2021 завершив.  

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Ліга Європи Тарас Степаненко Крістіан Еріксен ФК Реал (Мадрид) Тете Манор Соломон Алан Патрік Марлос Карім Бензема Ромелу Лукаку ФК Інтер (Мілан) Марсело Брозовіч Ніколо Барелла Луїш Каштру Анатолій Трубін Додо Іван Перішіч Антоніо Конте ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Ашраф Гакімі Вітао Мілан Шкріняр
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