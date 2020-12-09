«Шахтар» не програв у Мілані, але припинив виступи в Лізі чемпіонів

Донецький клуб мав грати на перемогу

Донецький «Шахтар» не зміг пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зігравши у Мілані внічию 0:0 з «Інтером», «гірники» посіли в групі третє місце і навесні виступатимуть у Лізі Європи.

«Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 0:0

«Інтер»: Самір Хандановіч (к) – Шкріняр, Де Врей, Бастоні (Даніло Д'Амброзіо, 85) – Ашраф Гакімі (Дарміан, 85), Ніколо Барелла, Марсело Брозовіч, Ґальярдіні (Алексіс Санчес, 76), Ешлі Янґ (Іван Перішіч, 69) – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (Крістіан Еріксен, 85). Тренер – Антоніо Конте

«Шахтар»: Трубін – Додо, Валерій Бондар, Вітао (Хочолава, 36), Микола Матвієнко – Віктор Коваленко, Тарас Степаненко (к), Майкон – Тете (Манор Соломон, 65), Марлос (Алан Патрік, 64), Тайсон (Дентіньо, 86). Тренер – Луїш Каштру

Судді: Славко Вінчіч – Томаш Кланчнік, Андраж Ковачіч (усі – Словенія)

Попередження: Ґальярдіні (30), Ашраф Гакімі (39), Брозовіч (61) – Вітао (29), Луїш Каштру (90+3), Трубін (90+7)

9 грудня. Мілан. Стадіон «Джузеппе Меацца». Без глядачів

Передматчеві розклади були такими, що нічия при неперемозі «Реала» у матчі з «Боруссією» «Шахтар» влаштовувала. Натомість «Інтер» змушений був грати лише на перемогу і сподіватися на поразку ґладбахців у Мадриді. Це й зумовило той факт, що з перших хвилин міланці грали першим номером, а «гірники» зосередилися на контратаках. Контрвипади гостей час від часу почали проходити лише у другому таймі. Але й перевагу «Інтера» критичною назвати було складно. Забійних моментів господарі по суті й не мали, а тому нульова нічия виглядала справедливим підсумком.

Інша річ, що результат матчу не влаштував вочевидь жодну з команд. Бо в паралельному матчі «Реал» завдяки дублеві Каріма Бенземи виграв 2:0 і попри дві поразки від «Шахтаря» набрав десять очок і посів перше місце. «Боруссія» та «Шахтар» набрали по вісім очок, але оскільки обидві очних зустрічі ґладбахцям донеччани програли з загальним рахунком 0:10, у Лізі чемпіонів залишився німецький клуб. А «Шахтар» навесні гратиме разом із київським «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи.

«Інтер» з шістьма очками єврокубкову кампанію-2020/2021 завершив.