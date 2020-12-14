«Динамо» і «Шахтар» отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

В українських клубів є хороші шанси пробитися до 1/8 фіналу Ліги Європи

Перші матчі 1/16 фіналу мають пройти 18 лютого, матчі-відповіді – 25 лютого

Сьогодні, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Європи.

Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, є і представники України – донецький «Шахтар» та київське «Динамо», які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Чемпіонів.

«Вольфсбергер» (Австрія) – «Тоттенхем» (Англія)«Реал Сосьєдад» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)«Бенфіка» (Португалія) – «Арсенал» (Англія)«Црвена Звезда» (Сербія) – «Мілан» (Італія)«Антверпен» (Бельгія) – «Рейнджерс» (Шотландія)«Славія» Прага (Чехія) – «Лестер» (Англія)«Pальцбург» (Австрія) – «Вільярреал» (Іспанія)«Брага» (Португалія) – «Рома» (Італія)«Краснодар» (Росія) – «Динамо» Загреб (Хорватія)«Янг Бойз»(Швейцарія) – «Байєр» (Німеччина)«Мольде» (Норвегія) – «Хоффенхайм» (Німеччина)«Гранада» (Іспанія) – «Наполі» (Італія)«Лілль» (Франція) – «Аякс» (Нідерланди)«Олімпіакос» (Греція) – «ПСВ» (Нідерланди)

Перші матчі 1/16 фіналу мають пройти 18 лютого, матчі-відповіді – 25 лютого. Поєдинки розпочнуться о 19:55 і 22.00, як і на груповому етапі.

Традиційно сіяні команди зіграють матчі у відповідь на своєму полі. На цьому етапі не могли зустрітися клуби з однієї асоціації, та клуби, які грали в одній групі Лізі Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого.