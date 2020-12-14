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    «Динамо» і «Шахтар» отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

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    В українських клубів є хороші шанси пробитися до 1/8 фіналу Ліги Європи - «Динамо» і «Шахтар» отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи
    В українських клубів є хороші шанси пробитися до 1/8 фіналу Ліги Європи
    Фото: Іван Вербицький

    Перші матчі 1/16 фіналу мають пройти 18 лютого, матчі-відповіді – 25 лютого

    Сьогодні, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Європи.

    Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, є і представники України – донецький «Шахтар» та київське «Динамо», які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Чемпіонів.

    «Динамо» (Україна) – «Брюгге» (Бельгія)
    «Маккабі» (Ізраїль) – «Шахтар» (Україна)
    «Вольфсбергер» (Австрія) – «Тоттенхем» (Англія)
    «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)
    «Бенфіка» (Португалія) – «Арсенал» (Англія)
    «Црвена Звезда» (Сербія) – «Мілан» (Італія)
    «Антверпен» (Бельгія) – «Рейнджерс» (Шотландія)
    «Славія» Прага (Чехія) – «Лестер» (Англія)
    «Pальцбург» (Австрія) – «Вільярреал» (Іспанія)
    «Брага» (Португалія) – «Рома» (Італія)
    «Краснодар» (Росія) – «Динамо» Загреб (Хорватія)
    «Янг Бойз»(Швейцарія) – «Байєр» (Німеччина)
    «Мольде» (Норвегія) – «Хоффенхайм» (Німеччина)
    «Гранада» (Іспанія) – «Наполі» (Італія)
    «Лілль» (Франція) – «Аякс» (Нідерланди)
    «Олімпіакос» (Греція) – «ПСВ» (Нідерланди)

    Перші матчі 1/16 фіналу мають пройти 18 лютого, матчі-відповіді – 25 лютого. Поєдинки розпочнуться о 19:55 і 22.00, як і на груповому етапі.

    Традиційно сіяні команди зіграють матчі у відповідь на своєму полі. На цьому етапі не могли зустрітися клуби з однієї асоціації, та клуби, які грали в одній групі Лізі Європи.

    Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого.

    Читайте також: «Барселона» – «ПСЖ», «Реал» – «Аталанта» та інші: відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга Європи
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