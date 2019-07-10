Ще дві країни хочуть перейти на євро



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У 2023 році до зони спільної валюти євро хочуть вступити Болгарія та Хорватія

Болгарія та Хорватія хочуть у 2023 році вступити до зони спільної валюти євро. Про це повідомляє Польське радіо.

Повідомляється, що Загреб вже звернувся з відповідною заявою, щоби включити куну в Європейський механізм валютних курсів ERM2, обов’язковий для країн-кандидатів.

Після Brexit, який має відбутися 31 жовтня, ще більше країн-учасниць ЄС будуть прагнути до впровадження валюти євро.

Від 1 листопада до єврозони буде належати 70% євросоюзних держав, в яких живе 77% жителів ЄС.

Після вступу Болгарії та Хорватії поза єврозоною залишаться Польща, Угорщина, Чехія, Швеція і Данія. Поки що конкретної дати переходу на євро не визначила Румунія, але про такі плани Бухарест вже повідомив.

Нагадаємо, в Україні вартість долара досягла мінімуму з серпня 2017 року.