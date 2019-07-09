62% українців підтримують вступ до НАТО – опитування



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З 2012 року кількість українців, які підтримують вступ до Альянсу збільшилася на 46 %

Експерт уточнив, що на заході вступ до НАТО підтримують 76% респондентів, на Донбасі — 37%, на півночі — 66%, на півдні - 55%

62% українців підтримують вступ до Північноатлантичного Альянсу, тоді як 21% - проти. Такі дані соціологічного дослідження презентував директор Центру стратегічного розвитку територій Андрій Орлов під час пресконференції в «Укрінформі».

Експерт уточнив, що на заході вступ до НАТО підтримують 76% респондентів, на Донбасі — 37%, на півночі — 66%, на півдні - 55%.

Водночас Орлов підкреслив, що із 2012 року кількість українців, які підтримують вступ до Альянсу збільшилася на 46 %.

Також експерт розповів, що 57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією безпеки України, 8% вважає, що таким гарантом може бути військовий союз із Росією та іншими країнами СНД, а 18% наразі кажуть, що такі гарантії безпеки може дати лише позаблоковий статус.

При цьому він відзначив, що із 2012 року частка тих українців, які вбачають у НАТО гарантію безпеки збільшилася на 44%, а кількість прихильників позаблокового статусу за останні два роки зменшилася на 10%.

За даними опитування, серед аргументів на користь вступу до НАТО українці найчастіше називають гарантію безпеки України, також те, що це стане наступним кроком до ЄС і дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію.

Водночас українці побоюються, що вступ до НАТО може сприяти втягненню України у військові дії країн-членів Альянсу та провокуванню Росії на відкриту агресію проти України.

У свою чергу віцепрем'єрміністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала наявність «міфів» щодо НАТО і ЄС в українському суспільстві вимогою і надалі продовжувати роз’яснювальну роботу серед населення.

«Щодо міфів, які далі продовжують існувати, і стосовно Європейського Союзу, і стосовно Північноатлантичного Альянсу серед українців, у тому, що коли йдеться про те, що, мовляв, наш вступ до НАТО втягне нас у військові дії НАТО або спровокує Росію на відкриту агресію проти України, то це просто вимагає від нас подальшої роз’яснювальної роботи», - підкреслила вона.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що Російська Федерація напала на Україну саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус.

Вона наголосила, що це не зупинило РФ, а навпаки, «роз’ятрило її апетит».

Дослідження проведене 14-30 травня 2019 року. Участь в опитуванні взяли 2118 респондентів зі 124 населених пунктів із різною кількістю населення.

Статистична похибка становить 2,18 %.