Мирний план соратників Зеленського схожий на капітуляцію

Мир за всяку ціну...

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В последнее несколько недель медиа-пространство периодически взрывают громкими заявлениями за авторством соратников или советников президента Зеленского. Мирные инициативы, мирные планы по прекращению огня. Некоторые уже обсуждают суммы на восстановление Донбасса, который еще никто не освободил. При этом очень характерный момент – сам Зеленский как раз разного рода мирные планы с конкретикой не озвучивает. Только общие формулировки – в стиле «украинцы устали от войны и хотят мира». Ну, кто бы спорил? Кто же не хочет мира? Вопрос – какой ценой? И тут Владимир Зеленский снова уступает трибуну советникам и соратникам.

От этих самых советников и соратников конкретики куда больше. Дать воду в аннексированный Крым предлагает в интервью советник президента по экономическим вопросам Даниил Гетманцев. И называет прекращение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма деструктивным. Другой предлагает восстановить прямое пассажирское сообщение с ОРДЛО и запустить поезд «Киев — Донецк». Третий говорит о снятии блокады. Четвертый – о статусе русского языка, как залоге мира. Сам Зеленский по этим вполне конкретным заявлениям хранит молчание. Но, что тоже характерно – никого не выгоняет и даже не подвергает публичной порке. Не слышит? От него скрывают? Зато глава его Администрации или теперь уже Офиса Андрей Богдан в интервью подтверждает – все сказанное «советниками и соратниками» правда. Но Владимир Зеленский и это заявление оставляет без комментариев. Странная несогласованность, вам не кажется?

Конечно, можно долго критиковать эти заявления, называя их просто «зрадой» или объясняя по пунктам, в чем бред. Ну какое может быть прямое железнодорожное сообщение через линию разграничения с оккупированными территориями? С пограничным контролем с нашей и с их стороны? Мы ведь считаем вооруженных там людей преступниками – какое сотрудничество? Да нас Европа и США засмеют и снимут с РФ все санкции сразу. А вода в Крым – это кому выгодно? Мы делаем все, чтобы сделать для Кремля цену оккупации слишком высокой с помощью санкций и ограничений. И вынудить их уйти с оккупированных территорий. В этом есть логика, но тогда говорить о смягчении давления нелепо. Или крестик или трусы – или капитуляция или бороться. Других вариантов нет.

Вопрос о языке вообще притянут за уши и чистой воды манипуляция. Представьте на секунду – наша Верховная Рада проголосует о региональном статусе русского языка в Донецкой и Луганской области. И что завтра? Боевики сложат оружие и сдадутся? Российские военные соберут вещички, вернут награбленное, подметут за собой и уедут обратно в Бурятию? Это же смешно даже для манипуляции. Но в логические споры никто не вступает. Нам показывают социологию, где якобы практически 50% украинцев выступают за прямые переговоры с ОРДЛО, хотят мира и согласны на особый статус Донбасса. И на язык согласны – лишь бы прекратили стрелять. И вот это уже та манипуляция, от которой совсем не смешно. Стрелять никто не перестанет. За первыми уступками обязательно потребуют новых. И так до победы. До своей, естественно. В математике это называется метод простейших итераций, если я не забыл программу института за двадцать лет. Постепенных приближений к нужному результату до получения такового – если говорить проще.

Так вот – социология бывает разная. Можно спросить человека «Согласен ли ты разрешить Донецку говорить на русском, если это поможет закончить войну?» естественно получишь утвердительный ответ. И на Особый статус многие автоматически кивнут, понимая в вопросе только «наступит мир» и совершенно не понимая, что такое особый статус. Так вот, Фонд «Демократические инициативы» вместе с «Центром Разумкова» провели опрос по всей территории Украины и задали ряд очень простых и конкретных вопросов. Результаты ниже и пусть это отрезвит некоторых политиков, которые очень любят говорить об усталости украинцев от войны и мире любой ценой. Любая цена – слишком зыбкая формулировка, которая здорово напоминает ловушку. Пастку – на украинском звучит понятнее. Потому что пасть за такими «мирными инициативами» угадывается вполне конкретная.

И очень хочется верить, что такие странные заявления «советников и соратников» на фоне молчания Зеленского преследуют исключительно политтехнологическую цель. Зеленский сохранит избирателя на Западе и в Центре Украины, а заявления приближенных не дадут потерять весь пророссийский электорат Востока. Потому что если это не так, то мы имеем дело с реальной реализацией кремлевского плана уже не только военными, но и политическими средствами. Гибридная война, она такая…

Джерело: Информатор

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