Рада ЄС підтримала кандидатуру Лагард на посаду президента Європейського Центробанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крістін Лагард

Рада ЄС ухвалила рекомендацію Європейській Раді призначити Кристін Лагард наступним президентом Європейського Центрального банку

Міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу, які зустрілися у вівторок у Брюсселі, підтримали рекомендацію Європейської Ради щодо призначення Крістін Лагард президентом Європейського Центрального банку.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС ухвалила рекомендацію Європейській Раді призначити Кристін Лагард наступним президентом Європейського Центрального банку. Ця рекомендація формалізує угоду, досягнуту Європейською Радою 2 липня на підтримку кандидатури Кристін Лагард до призначення на цей пост. Як очікується, Європейська Рада прийме формальне рішення щодо цього призначення у жовтні, після консультацій з Європейським Парламентом та Правлінням ЄЦБ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що чинним головою Європейського Центрального банку є італієць Маріо Драгі, повноваження якого спливають 31 жовтня поточного року. Термін повноважень очільника Європейського Центрального банку становить вісім років.

Нагадаємо, 3 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тимчасово склала із себе свої повноваження у зв'язку з тим, що представила свою кандидатуру на пост глави Європейського центрального банку.

Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році, після того як попередній керівник організації Домінік Стросс-Кан пішов у відставку на тлі сексуального скандалу.