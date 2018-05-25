Ще один український політв'язень в Росії оголосив голодування

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Олександр Шумков

Екс-охоронець Яроша оголосив голодування слідом за Олегом Сенцовим

Український політв'язень в Росії Олександр Шумков оголосив голодування в знак солідарності з іншими в'язнями Кремля.

Про це в Facebook повідомляє сестра іншого українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан.

«Між тим, до голодування приєднався Олександр Шумков, але про це мало говорять», - повідомила Каплан.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Нагадаємо, колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков перебуває в російському СІЗО.