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    Ще один український політв'язень в Росії оголосив голодування

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    Олександр Шумков - Ще один український політв'язень в Росії оголосив голодування
    Олександр Шумков

    Екс-охоронець Яроша оголосив голодування слідом за Олегом Сенцовим

    Український політв'язень в Росії Олександр Шумков оголосив голодування в знак солідарності з іншими в'язнями Кремля.

    Про це в Facebook повідомляє сестра іншого українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан.

    «Між тим, до голодування приєднався Олександр Шумков, але про це мало говорять», - повідомила Каплан.

    Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

    Нагадаємо, колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков перебуває в російському СІЗО.

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