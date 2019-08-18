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    Ще в одній провінції Конго виявили Еболу

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    Ще в одній провінції Конго виявили Еболу

    Вірус був виявлений у жінки, яка вже померла, і її дитини

    Влада Демократичної Республіки Конго підтвердила, що випадки захворювання на лихоманку Ебола зафіксовані ще в одній - третій за рахунком - провінції країни.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    Третьою провінцією ДРК, де виявлено вірус Ебола, стала Південне Ківу.

    «У п'ятницю губернатор провінції Південне Ківу заявив, що підтверджено два випадки захворювання на Еболу: зокрема, вірус був виявлений у жінки, яка вже померла, і її дитини. Раніше вони побували у провінції Північне Ківу, де також зафіксовані випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що медики вже встановили 120 осіб, які контактували з жінкою і дитиною.

    Регіон Південне Ківу лежить у східній частині ДРК і межує з провінціями Північне Ківу, а також Руандою й Угандою.

    Як повідомлялося, від серпня минулого року епідемія лихоманки Ебола була зафіксована в провінціях Північне Ківу й Ітурі.

    За останніми даними міністерства охорони здоров'я ДРК, які наводить Сіньхуа, загальна кількість випадків захворювання на Еболу в країні досягло 2852. З-поміж хворих померли 1913 осіб.

    Як відомо, вірус Ебола, який неодноразово вибухав у Африці, вбив близько половини з тих, хто його підхоплював. Але у Європі випадки цього захворювання надзвичайно рідкі: вони фіксувалися лише один раз в 2015 році в Італії, в 2014 році в Іспанії та того ж року у Великій Британії. І були пов’язані з напливом мігрантів із Африки.

    За останні 10 місяців у Конго зафіксовано більше двох тисяч випадків захворювання на Еболу.

    Африка епідемія влада
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