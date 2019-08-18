Ще в одній провінції Конго виявили Еболу



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Вірус був виявлений у жінки, яка вже померла, і її дитини

Влада Демократичної Республіки Конго підтвердила, що випадки захворювання на лихоманку Ебола зафіксовані ще в одній - третій за рахунком - провінції країни.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Третьою провінцією ДРК, де виявлено вірус Ебола, стала Південне Ківу.

«У п'ятницю губернатор провінції Південне Ківу заявив, що підтверджено два випадки захворювання на Еболу: зокрема, вірус був виявлений у жінки, яка вже померла, і її дитини. Раніше вони побували у провінції Північне Ківу, де також зафіксовані випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики вже встановили 120 осіб, які контактували з жінкою і дитиною.

Регіон Південне Ківу лежить у східній частині ДРК і межує з провінціями Північне Ківу, а також Руандою й Угандою.

Як повідомлялося, від серпня минулого року епідемія лихоманки Ебола була зафіксована в провінціях Північне Ківу й Ітурі.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я ДРК, які наводить Сіньхуа, загальна кількість випадків захворювання на Еболу в країні досягло 2852. З-поміж хворих померли 1913 осіб.

Як відомо, вірус Ебола, який неодноразово вибухав у Африці, вбив близько половини з тих, хто його підхоплював. Але у Європі випадки цього захворювання надзвичайно рідкі: вони фіксувалися лише один раз в 2015 році в Італії, в 2014 році в Іспанії та того ж року у Великій Британії. І були пов’язані з напливом мігрантів із Африки.

За останні 10 місяців у Конго зафіксовано більше двох тисяч випадків захворювання на Еболу.