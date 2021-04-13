У СБУ розповіли, скількох ворогів України засуджено за 2021 рік

СБУ жорстко протидіє іноземцям, які мають на меті завдати шкоди нашій державі

СБУ жорстко протидіє іноземцям, які мають на меті завдати шкоди нашій державі

Загалом за перший квартал 2021 року слідчі СБУ розпочали 815 кримінальних проваджень

У першому кварталі 2021 року за матеріалами СБУ набули чинності понад 80 обвинувальних вироків за злочини проти основ національної безпеки України. Зловмисників засуджено за посягання на територіальну цілісність нашої держави і причетність до тероризму, йдеться у пресслужбі відомства.

Загалом за перший квартал 2021 року слідчі СБУ розпочали 815 кримінальних проваджень. 280 обвинувальних актів уже скеровано до суду.

Крім того, співробітники Служби припинили діяльність «приватної військової компанії», до складу якої входило понад 150 осіб, а також провели низку гучних затримань. Кримінальне розслідування цих справ ще триває.

Зокрема, СБУ затримала ватажка незаконного збройного формування так званої «ДНР», члени якого скоїли низку особливо тяжких злочинів проти мирного населення. Бойовику вже повідомлено про підозру за ст. 110,113, 258–3 Кримінального кодексу України.

Також співробітники СБУ затримали громадянина РФ, який входив до складу етнічної злочинної групи, що займалася фінансуванням тероризму.

Із початку 2021 року СБУ заборонила в’їзд на територію України 63 іноземцям, причетним до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій. А з території нашої держави примусово повернуто до країн походження сімох іноземних громадян.

У 2021 році СБУ припинила функціонування системи незаконних міжнародних позабанківських валютних переказів типу «хавала». Зловмисники налагодили цей канал фінансування в інтересах контрагентів-вихідців із країн підвищеного терористичного ризику. Двом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 209–1 КК України.

Читайте також: