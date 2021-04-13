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    Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом – Данілов послам ЄС

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    Олексій&nbsp;Данілов поінформував послів країн-членів ЄС про ситуацію на Донбасі - Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом – Данілов послам ЄС
    Олексій Данілов поінформував послів країн-членів ЄС про ситуацію на Донбасі
    Фото: РНБО

    Секретар РНБО стверджує, що Україна буде вирішувати конфлікт «виключно політико-дипломатичним шляхом»

    Україна прагне розв’язати конфлікт на Сході нашої держави насамперед політико-дипломатичним шляхом. Про це сьогодні повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в Україні. У повідомленні РНБО йдеться, що зустріч відбулась за ініціативою дипломатів.

    Під час зустрічі сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на сході України.

    «В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом, – сказав він. – Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі».

    Тим часом, як повідомляє українська розвідка, Росія за тиждень перекинула 250 військових на Донбас.

    Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. РФ кілька тижнів поспіль нарощує свої війська і техніку біля українських кордонів.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

    Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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    Теги: розвідка ЄС Росія Донбас РНБО Міноборони війна інформаційна війна Україна окуповані території Олексій Данілов
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