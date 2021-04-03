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    Зеленський жалкує, що засідання РНБО відбуваються лише раз на тиждень

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    Шкода, що в нас не сім п'ятниць на тиждень, вважає Зеленський - Зеленський жалкує, що засідання РНБО відбуваються лише раз на тиждень
    Шкода, що в нас не сім п'ятниць на тиждень, вважає Зеленський
    Фото: інстаграм-сторінка zelenskiy_official

    Напередодні РНБО ввела економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів

    Президент України Володимир Зеленський жалкує, що засідання Ради національної безпеки і оборони відбуваються лише раз на тиждень.

    «Після кожного п’ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне – що в нас не сім п’ятниць на тиждень», – написав Зеленський у своєму інстраграмі в суботу.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

    Офіс президента готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування.

    Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

    Буквально сьогодні правоохоронці викрили на Львівщині склад контрафактних сигарет на 18 млн грн.

    У березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

    Також у зоні ООС було вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень.

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    Теги: контрабанда РНБО санкції Володимир Зеленський президент
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