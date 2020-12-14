«Схеми» проти Портнова. Апеляційний суд ухвалив скандальне рішення на користь соратника Януковича

Суддя Печерського райсуду Волкова постановила стягнути з водія «Схем» витрати Портнова на адвокатів та виплатити йому 52 500 гривень

Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні апеляції водія редакції «Схем» Бориса Мазура.

Раніше його персональні дані оприлюднив адвокат та чиновник часів Януковича Андрій Портнов.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Рішення на користь Портнова ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва у складі Ганни Крижанівської, Максима Оніщука та Вікторії Шебуєвої.

Рішення суддів залишає у силі попереднє рішення Печерського райсуду Києва, який відмовив Борису Мазуру у задоволенні позову про захист права на приватність. Чоловік також просив зобов’язати Андрія Портнова видалити з публічного доступу його персональні дані (паспортні дані, домашню адресу і тд).

Однак наразі судді фактично дозволили Портнову зберігати ці дані публічними. Окрім того, суддя Печерського райсуду Волкова постановила стягнути з водія «Схем» витрати Портнова на адвокатів та виплатити йому 52 500 гривень.

Адвокатка Бориса Мазура Оксана Максименюк заявила, що після публікації повного тексту рішення суду з мотиваційною частиною, його оскаржать у касаційному порядку.

Вона заявила, що цим рішенням Апеляційний суд створює небезпечну практику, через яку персональні дані зможуть поширюватись як «спосіб захисту своїх прав», попри заборону законом.

«Тепер на основі цього рішення будь-яка особа може поширювати персональні дані особи, і вважати, що такий спосіб захисту є законним і відповідає принципам співмірності і розумності», – заявила Оксана Максименюк.

Нагадаємо, що восени 2019 року експосадовець часів Януковича Андрій Портнов виклав персональні дані водіїв знімальної групи програми «Схеми».

Президент «Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа» Джеймі Флай засудив розголошення персональних даних працівників проєкту «Схеми» та закликав правоохоронців відреагувати на дії Портнова.

Додамо, що суддя Світлана Волкова у січні 2020 року вже виносила рішення на користь Андрія Портова. Вона ухвалила, що останні п’ять років він безперервно проживав в Україні, хоча фактично це неправда. Бо сам Портнов у своїй заяві стверджував, що 22 лютого 2014 року він виїхав з України, але не міг повернутися «у зв’язку з політичним і безпідставним кримінальним переслідуванням, й санкції ЄС та Канада ввели за наполяганням української влади». Тому він мусив шукати роботу за кордоном.

Суд підтримав його заяву, врахувавши висновки Верховного Суду, що строк службового відрядження входить до строку безперервного проживання на території України.