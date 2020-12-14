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    Понад 100 млн грн: нардеп Суркіс «засвітив» рекордні кредити

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    <span id="docs-internal-guid-ba0f82a5-7fff-f91e-0fd8-7878f01ca7f9"><span>Протягом&nbsp;</span><span>листопада</span><span> і гр</span><span>удня Суркіс не вносив зміни в електронну декларацію про зміну свого майновому стану.</span></span> - Понад 100 млн грн: нардеп Суркіс «засвітив» рекордні кредити
    Протягом листопада і грудня Суркіс не вносив зміни в електронну декларацію про зміну свого майновому стану.
    Фото: вільні джерела

    Водночас нардеп не вказує фінустанови, перед якими виконує кредитні зобов’язання

    Народний депутат Григорій Суркіс погасив понад 100 млн грн боргу за кредитами. Про це свідчать зміни в майновому стані народного депутата, пише УНН.

    Зазначимо, що відповідні зміни в майновому стані нардепа датовані 23 та 27 жовтня. Протягом листопада і грудня Суркіс не вносив зміни в електронну декларацію про зміну свого майновому стану.

    Так, 23 жовтня Суркіс погасив заборгованість по кредиту в розмірі 97,1 млн грн, а 27 жовтня – здійснив повне погашення кредитного боргу на 3,7 млн грн.

    Водночас нардеп не вказує фінустанови, перед якими виконує кредитні зобов’язання. Як і не декларує відомості про нові заробітки чи інші фінансові надходження.

    Зазначимо, що імена братів Суркісів часто фігурують у справі щодо Приватбанку. Верховний Суд призупинив стягнення з Приватбанку коштів у «справі Суркісів».

    Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного Приватбанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

    Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що у судовому процесі шести британських компаній, пов’язаних із родиною Суркісів проти Приватбанку, ознаки змови.

    Теги: борг Григорій Суркіс ЗМІ депутат
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