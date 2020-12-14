Понад 100 млн грн: нардеп Суркіс «засвітив» рекордні кредити

удня Суркіс не вносив зміни в електронну декларацію про зміну свого майновому стану.

Протягом листопада і гр удня Суркіс не вносив зміни в електронну декларацію про зміну свого майновому стану.

Протягом листопада і гр удня Суркіс не вносив зміни в електронну декларацію про зміну свого майновому стану.

Водночас нардеп не вказує фінустанови, перед якими виконує кредитні зобов’язання

Народний депутат Григорій Суркіс погасив понад 100 млн грн боргу за кредитами. Про це свідчать зміни в майновому стані народного депутата, пише УНН.

Зазначимо, що відповідні зміни в майновому стані нардепа датовані 23 та 27 жовтня. Протягом листопада і грудня Суркіс не вносив зміни в електронну декларацію про зміну свого майновому стану.

Так, 23 жовтня Суркіс погасив заборгованість по кредиту в розмірі 97,1 млн грн, а 27 жовтня – здійснив повне погашення кредитного боргу на 3,7 млн грн.

Водночас нардеп не вказує фінустанови, перед якими виконує кредитні зобов’язання. Як і не декларує відомості про нові заробітки чи інші фінансові надходження.

Зазначимо, що імена братів Суркісів часто фігурують у справі щодо Приватбанку. Верховний Суд призупинив стягнення з Приватбанку коштів у «справі Суркісів».

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного Приватбанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що у судовому процесі шести британських компаній, пов’язаних із родиною Суркісів проти Приватбанку, ознаки змови.