«Радіо Свобода» проти Портнова. Печерський суд ухвалив скандальне рішення на користь соратника Януковича



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Суддя постановила: це водій «Радіо Свободи» має виплатити компенсацію Портнову, а не навпаки

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову водія програми «Схеми» «Радіо Свобода» Бориса Мазура до колишнього заступника глави адміністрації президента Януковича, юриста Андрія Портнова у справі про захист права на приватність.

Про це повідомляє «Главком» на рішення від 31 серпня.

Позивач хотів через суд зобов’язати Портнова видалити з його телеграм-каналу інформацію, яка містить персональні дані про автомобіль Кіа Cerato, державний номер, дату реєстрації та ім’я власника, тобто водія програми «Схеми». На думку Мазура, розповсюджена інформація у телеграм-каналі Портнова, протирічить статтям 32, 68 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію». Також просив врахувати суд Декларацію про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації, схвалену 12 лютого 2004 року на засіданні Комітету Міністрів Ради Європи, Резолюцію № 1165 (1998 р.) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканість приватного життя та Конвенцію про захист прав людини (стаття 10).

Окремо позивач мав намір стягнути з відповідача 10 тис. грн за моральну шкоду.

Разом з тим, Андрій Портнов надав до суду свої пояснення. За його даними, публікації персональних даних про водія «Радіо Свобода» передувало незаконне стеження та незаконний збір конфіденційної інформації про його особисте життя, зустрічі з партнерами, колегами та друзям, а також про професійну діяльність. Збирання вказаної інформації, за словами юриста, здійснювалося за допомогою технічних засобів спостереження журналістами програми «Схеми» з використанням автомобіля Кіа Cerato під керуванням позивача.

Крім цього, Портнов пояснив, що 26 лютого 2014 року був звільнений з посади першого заступника глави адміністрації президента і не належить до національних публічних діячів і не займає посад, які пов`язані з функціями держави або органів місцевого самоврядування. А тому незаконне стеження, збирання інформації стосовно нього про його особисте життя, заважає йому працювати, підриває його авторитет і завдає шкоди честі та репутації серед частини суспільства, а також професійного та ділового співтовариства.

Ще відповідач зауважив, що 7 листопада 2019 року Нацполіція розпочала досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 182 КК України (незаконне збирання, зберігання конфіденційної інформації про особу), частиною 3 статті 171 КК України (вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов`язків або переслідування журналіста).

Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Волкова, яка розглядала цю справу, у своєму рішенні, щонайменше, тричі наголосила: у суду відсутні підстави не довіряти означеним твердженням і поясненням Портнова.

У рішенні суду сказано: «…якщо припустити, що Борис Мазур збирав інформацію стосовно Андрія Портнова, виходячи з того, що він є помітною фігурою у публічному та політичному житті країни, означене не дає право позивачу, чи будь-кому іншому втручатися в особисте життя відповідача, у тому числі проводити стеження за ним, збираючи конфіденційну інформацію про особисте життя, зустрічі з партнерами, колегами та друзями… Ані Конституція України, ані Закон України «Про інформацію» чи Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» не наділяють правом журналіста чи будь-яку іншу особу, крім випадків, встановлених КПК України або Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», проводити стеження, збираючи конфіденційну інформацію про особисте життя будь-якої особи без одержання на це її дозволу…».

Водночас суддя Волкова задовольнила вимоги Андрія Портнова про компенсацію здійснених ним витрат, понесених на професійну правничу допомогу адвоката. Таким чином, за рішенням суду, водій «Радіо Свобода» Борис Мазур має заплатити Портнову 52,5 тис. грн, які останній витратив на професійну правничу допомогу.

Рішення Печерського райсду суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, що восени 2019 року експосадовець часів Януковича Андрій Портнов виклав персональні дані водіїв знімальної групи програми «Схеми».

Президент «Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа» Джеймі Флай засудив розголошення персональних даних працівників проєкту «Схеми» та закликав правоохоронців відреагувати на дії Портнова.

Додамо, що суддя Світлана Волкова у січні 2020 року вже виносила рішення на користь Андрія Портова. Вона ухвалила, що останні п’ять років він безперервно проживав в Україні, хоча фактично це неправда. Бо сам Портнов у своїй заяві стверджував, що 22 лютого 2014 року він виїхав з України, але не міг повернутися «у зв’язку з політичним і безпідставним кримінальним переслідуванням, й санкції ЄС та Канада ввели за наполяганням української влади». Тому він мусив шукати роботу за кордоном.

Суд підтримав його заяву, врахувавши висновки Верховного Суду, що строк службового відрядження входить до строку безперервного проживання на території України.